Koronavirüs aşısında yeni gelişme
CureVac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucu, kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklendiği görüldü.
Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı Alman biyoteknoloji firması CureVac tarafından geliştirilen aşıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aşının Faz1 çalışmalarının tamamlandığı ve çalışmalar sonucu kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklendiği açıklandı.
Gates Vakfı tarafından desteklenen şirket, insan üzerinde testlerin yıl sonuna doğru başlayabileceğini belirtti.