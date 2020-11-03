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Dünya Koronavirüs aşısında yeni gelişme
Dünya

Koronavirüs aşısında yeni gelişme

CureVac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucu, kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklendiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 02:55:00 -
Koronavirüs aşısında yeni gelişme

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı Alman biyoteknoloji firması CureVac tarafından geliştirilen aşıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aşının Faz1 çalışmalarının tamamlandığı ve çalışmalar sonucu kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklendiği açıklandı.

Gates Vakfı tarafından desteklenen şirket, insan üzerinde testlerin yıl sonuna doğru başlayabileceğini belirtti.

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