Koronavirüs aşısı zorunlu mu son durum
Aşı olmayan toplu taşıma kullanamayacak mı? CoronaVac aşısına ülkemizde acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak 2021’den itibaren 81 ilde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sağlık çalışanlarından sonra engelli ve yaşlı bakım evlerinden kalanlar ile 90 yaş üstüne aşı yapılmaya başlandı. Çin’den gelecek yeni doz aşılarla daha çok vatandaşın aşılanması planlanıyor. Vatandaşlar herkesin koronavirüs aşısı yaptırmasının zorunlu olup olmayacağını merak ediyor. Korona aşısı zorunlu mu? Kime aşı yapılacak? İstemeyen aşı olmayacak mı?
Aşı yaptırmayanlara kısıtlama uygulanacak mı? Türkiye’de 14 Ocak’tan itibaren koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Vatandaşlar aşılarını ne zaman nasıl uygulanacağını merak ederken bir grup da aşı yaptırmak istemiyor. Peki, Türkiye’de koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?
Koronavirüs aşısı zorunlu mu son durum
Türkiye aşı kültürü gelişmiş, çocukluk dönemi aşıları konusunda önemli bir noktada yer alan ülkeler arasında… Koronavirüs salgınının sona ermesi içi de aşı on derece kıymetli. Milyonlarca kişi aşı sırasının kendisine gelmesini beklerken bir grup da aşı olma konusunda kararsız. Bu sebeple vatandaşlar korona aşısının zorunlu olup olmadığını araştırıyor.
Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Türkiye'de aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı.