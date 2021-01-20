Aşı yaptırmayanlara kısıtlama uygulanacak mı? Türkiye’de 14 Ocak’tan itibaren koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Vatandaşlar aşılarını ne zaman nasıl uygulanacağını merak ederken bir grup da aşı yaptırmak istemiyor. Peki, Türkiye’de koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak?

Koronavirüs aşısı zorunlu mu son durum

Türkiye aşı kültürü gelişmiş, çocukluk dönemi aşıları konusunda önemli bir noktada yer alan ülkeler arasında… Koronavirüs salgınının sona ermesi içi de aşı on derece kıymetli. Milyonlarca kişi aşı sırasının kendisine gelmesini beklerken bir grup da aşı olma konusunda kararsız. Bu sebeple vatandaşlar korona aşısının zorunlu olup olmadığını araştırıyor.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Türkiye'de aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı.