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Sağlık Koronavirüs aşısı yaptıran 4 gönüllü yüz felci geçirdi
Sağlık

Koronavirüs aşısı yaptıran 4 gönüllü yüz felci geçirdi

ABD'li firma Pfizer ile BionTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllü yüz felci geçirdi. Yüz felcine tam olarak neyin sebep olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 08:55:00 - 2020-12-12 09:32:12
Koronavirüs aşısı yaptıran 4 gönüllü yüz felci geçirdi

ABD'li firma Pfizer ile Alman BioNTech ortalığında geliştirilen ve Faz - 3 çalışmaları kapsamında insan denemelerine devam edilen koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldüğü iddia edildi.Tüm dünyanın umudu olan aşı konusunda bilim insanları tarafından çalışmalara devam edilirken, Alman - ABD ortaklığında geliştirilen ve başrollerinde Türk isimler Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in rol aldığı aşı ile ilgili endişelere neden olan bir haber geldi.

4 kişide geçiçi yüz felcine rastlandı

TV100'ün haberine göre, BioNTech/Pfizer aşı grubundaki 4 kişide geçici yüz felcine rastlandı. 4 gönüllü 3, 9, 37 ve 48'inci günlerde yüz felci geçirdiğini açıkladı.Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), deneklerde görülen yüz felcine tam olarak neyin sebep olduğunun bilinmediğini belirtti. FDA'nın doktorlardan aşının yan etkilerini sürekli bir şekilde takip etmelerini talep ettiği ifade edildi.

Aşı çalışmalarının ilk olarak başladığı İngiltere'de yetkililer, belirli yiyecekler, ilaçlar ve aşılara karşı alerjisi bulunan kişileri Pfizer/BioNTech aşısını olmamaları konusunda daha önce uyarmıştı. Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede Koronavirüs aşısının kullanılmasına yönelik izinler verilirken, aşıların güvenliği ile ilgili kuşkular her geçen gün daha da artıyor.

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