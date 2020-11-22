Koronavirüs aşısı kimlere ücretsiz yapılacak? Koronavirüse karşı dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları sürüyor. Ülkemizde Pfizer-BioNTech ve Çin aşısının faz 3 denemeleri yapıldı. Yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Peki, aşı kime ne zaman yapılacak?

Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? | Kimlere bedava koronavirüs aşısı yapılacak?

Koronavirüs salgınının ne zaman biteceği herkes tarafından merak ediliyor. Uzmanlar aşılamalarla birlikte 2022 kışının daha rahat geçeceğini belirtiyor. Aşı konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’de aralık açı sonunda 5 milyon kişiye Çin’in geliştirdiği aşının uygulanması bekleniyor. Aşının öncelikli olarak hastalığı yakalanma riski yüksek kişilere ücretsiz olarak uygulanması bekleniyor. Ardından ise Pfizer-BioNTech aşısının da devre girmesi bekleniyor. Yerli aşının ise 2021 yaz aylarında uygulanması bekleniyor.

Aşıların ülkemizde ücretsiz olarak yapılması bekleniyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Büyük oranda pandemi döneminde bu aşılar ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de ayı yüzde 99.9 ücretsiz olur" dedi.