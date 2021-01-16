  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüs aşısı olan Ersin Tatar'dan Türkiye'ye teşekkür
Dünya

Koronavirüs aşısı olan Ersin Tatar'dan Türkiye'ye teşekkür

Koronavirüs aşısı olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 bin doz aşıyı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 01:59:00 - 2021-01-16 02:02:56
Koronavirüs aşısı olan Ersin Tatar'dan Türkiye'ye teşekkür

KKTC’de korona virüs aşılamasının başlaması kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, korona virüs aşısı oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Türkiye'den özel ambulans uçak ile getirilen korona virüs aşıları ilk olarak devletin zirvesine yapıldı.

Türkiye'den gönderilen ilk aşılar öncelik olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli başta olmak üzere üst protokole uygulanmaya başlandı. Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının gelmesiyle yarın da aşılamaya devam edilecek. Yarın devam edecek aşılamada aşılar halka vurulmaya başlanacak.

Ersin Tatar'dan açıklama

Koronavirüs aşısı olan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşıyı oldum .. tüm doktorlarımıza, hemşerilerimize ve sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ederim.. ilk etapta 20 bin doz aşıyı gönderen Türkiye Cumhuriyeti’ne de çok teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan S-400 bombasını patlattı
Gündem

Erdoğan S-400 bombasını patlattı

Cuma namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin açıklama yaptı.
ABD'de F-35 depremi! Vazgeçiyorlar
Dünya

ABD'de F-35 depremi! Vazgeçiyorlar

F-35 savaş uçaklarında 871 hata tespit edildi. Uzmanlar, gündemde olan kusurların F-35 tedarik sürecini etkilemeyeceğini düşünüyor. Bazı uzm..
Bölgede beklenmedik ‘kör’ saldırıyı yaptılar! İran’dan açıklama geldi! ‘Çok güçlü saldıracağız’
Dünya

Bölgede beklenmedik ‘kör’ saldırıyı yaptılar! İran’dan açıklama geldi! ‘Çok güçlü saldıracağız’

İsrail’in Suriye’deki direniş bölgelerine yaptığı saldırılar sonrası İran’dan açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay