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Medya Koronavirüs aşısı olan Çağla Şikel'den ilk açıklama
Medya

Koronavirüs aşısı olan Çağla Şikel'den ilk açıklama

Sunucu Çağla Şikel, koronavirüs aşısı oldu. Aşı olduktan sonra konuşan Şikel, "Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:10:00 -
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şikel'den ilk açıklama

Sunucu Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu. Şıkel, aşı konusunda takipçilerine çağrı yaptı.

Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" notuyla yayınladı.

Paylaşımında takipçilerine çağrı da bulunmayı da ihmal etmedi. İlk doz aşıyı yaptıran Şıkel, 2 hafta sonra da 2. doz için yeniden hastaneye gidecek.

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Yorumlar

Leventbay

Nasil asi yaptirabiliyor bu kadin . Once saglikcilar dendi asi bile gelmeden nasil yaptirdin sen .
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