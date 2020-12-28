Koronavirüs aşısı olan Çağla Şikel'den ilk açıklama
Sunucu Çağla Şikel, koronavirüs aşısı oldu. Aşı olduktan sonra konuşan Şikel, "Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" dedi.
Sunucu Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu. Şıkel, aşı konusunda takipçilerine çağrı yaptı.
Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" notuyla yayınladı.
Paylaşımında takipçilerine çağrı da bulunmayı da ihmal etmedi. İlk doz aşıyı yaptıran Şıkel, 2 hafta sonra da 2. doz için yeniden hastaneye gidecek.