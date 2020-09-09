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Gündem Koronavirüs aşında flaş gelişme! Çalışmalar durduruldu
Gündem

Koronavirüs aşında flaş gelişme! Çalışmalar durduruldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Oxford Üniversitesi'nin Kovid-19 aşı çalışmalarında görülen istenmeyen etki nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:31:00 - 2020-09-09 16:04:19
Koronavirüs aşında flaş gelişme! Çalışmalar durduruldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmalarında yaşanan bir olumsuzluğu sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Kara, koronavirüs aşı çalışmalarının istenmeyen etki nedeniyle şimdilik durdurulduğunu açıkladı.

İstenmeyen etki sebebiylee durduruldu

Prof. Kara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen, lisansı AstraZeneca tarafından satın alınan 'AZD1222' adlı aşının beklenmeyen bir etki nedeniyle durdurulduğunu söyledi. Kara, "Tüm veriler incelendikten sonra istenmeyen etkinin ciddiyeti ve aşı ile mi ilişkili olduğu değerlendirilerek devam kararı verilecek. Özellikle aşı çalışmalarında katılımcı sayısı yüksek olduğu için görülebilecek sorunlar; örneğin aşı olan kişinin kanser tanısı alması aşı uygulandıktan sonra olduğu için aşı ile ilgisi olmasa dahi araştırılarak netleştirilir ve çalışma öyle devam eder" dedi.

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Yorumlar

Ömer

Rusya da sorun yok ...oxford beceremedi ise ne olmuş yani..
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