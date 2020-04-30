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Gündem

Koronavirüs açgözlülerini kaymakam ifşa etti! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanların, koronavirüsten zarar görenlere verilen bin TL’lik sosyal yardıma başvurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 07:46:00 -
Koronavirüs açgözlülerini kaymakam ifşa etti! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu

İstanbul'da 24 gayrimenkulü bulunan bazı kişilerin ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL tutarındaki desteği almak için başvurduğu ortaya çıktı.

Açgözlülük ifşa oldu

Şoke eden olayı Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "Biliyorum şaka yapıyorsunuz. Ama 1000 TL yardım için müracaatta bulunarak SYDV meşgul etmeyiniz" sözleri ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıkardı.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan bu akşam sosyal medya hesabından bir yüzsüzlüğü ve aç gözlülüğü ifşa etti.

“Kul hakkına girmeyin”

Kaymakam Bakan, ismini açıklamadığı kişilere hitaben yazdığı mesajda "Bu güzel şehirde 24 adet gayrimenkulü olan kıymetlilerimiz, biliyorum şaka yapıyorsunuz. Ama 1000 TL yardım için müracaatta bulunarak SYDV meşgul etmeyiniz. Hak sahibine ulaşmak için gece gündüz çalışan insanların KUL HAKKIna girmeyin. SİZE ÇIKMAZ" uyarısında bulundu.

“65 yaşının maaşını devlete iade eden koca yürekliler var”

Bakan bir sonraki tweetinde tepkisini yaşlılık maaşının yarısını koronavirüs ile mücadele için bağışlayan koca yürekli insanı hatırlattı.

Bakan, "Bir de kısıtlı olarak kendisine getirilen 65 yaş maaşının yarısını #bizbizeyeteriz diyerek milletine iade eden KOCA YÜREKLİLER var. HER ŞEYİ İLE BİZİM ve BİZ OLAN GÜZEL İNSANIMIZ" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ın "24 gayrimenkulü olan kıymetlilerimiz" sözü ile kimi ya da kimleri kastettiği ise bilinmiyor.

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