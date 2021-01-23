Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama yapıldı. Maddi sıkıntı çeken vatandaşlara verilen destek paraları verilmeye devam ediyor. 1000 TL değerinde verilen yardım ilk olarak toplam 2 milyon 111 bin aileye ulaştırılmıştı. Ardından ikinci kez verilen bu yardım toplam 2 milyon 300 bin aileye verildi.

Söz konusu iki ödeme ile toplamda maddi ihtiyacı olan 4 milyon 411 bin aileye maddi destek sağlandı. 4 milyar 400 milyon nakit ihtiyaç sahiplerine verildi. Pandemi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşa yardım sağlayan bakanlık, bu yardımların devam edeceğini ve 1000 TL değerindeki bu yardımın üçüncü kez verileceğini duyurdu.

Koronavirüs nakit yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

1000 TL değerindeki korona yardımı 3. kez verileceği duyuruldu. Söz konusu nakit yardımı için başvurular alınmaya başladı Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi aileden yalnızca birinin e- devlet sistemi üzerinden yardım için başvuru yapması gerekir. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından incelenmektedir.

Koronavirüs 3. nakit yardımı ne zaman verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar kaldığı yerden devam ediyor. 1000 TL değerinde sağlanan koronavirüs yardım parasının 3. kez gerçekleştirileceği duyuruldu. İhtiyaç sahibi ailelerin alabileceği 1000 TL değerindeki yardım parasının ne zaman verileceği merak edilenler arasında yer alıyor. Ödemelerin kaç aileye yapılacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı hususunda henüz net bir açıklama gelmedi.