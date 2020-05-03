Koronadan vefat eden Ömer Döngeloğlu Hocanın son sohbeti 'helallik' üzerineydi
Koronavirüse yenik düşen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Hocanın 19 Nisan'da yaptığı son sohbeti helallik üzerineydi. Döngeloğlu sohbeti ''Hepimize öğüt olsun diye bir hellallik, kısa bir sohbet ve büyük bir dua... Soframıza buyurmaz mısınız?'' sözleriyle Youtube kanalından yayınlamıştı.
Koronavirüse yenik düşen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Hocanın Youtube kanalı üzerinden yayınladığı son sohbeti helallik üzerine oldu.
Döngeloğlu Hoca sohbeti ''Hepimize öğüt olsun diye bir hellallik, kısa bir sohbet ve büyük bir dua... Soframıza buyurmaz mısınız?'' sözleriyle yayınlamıştı.