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Dünya Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirdi! Meydanda deste deste para dağıttı
Dünya

Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirdi! Meydanda deste deste para dağıttı

ABD'de bulunan New York Times Meydanı'nda bir kişi, koronavirüsten ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirerek arkadaşının tüm parasını etrafa saçtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 11:04:00 -

Söz konusu videoyla ilgili yabancı basında çıkan çıkan haberlerde koronadan ölen bir vatandaşın "Tüm paramı bir meydanda halka dağıt ki, paranın sağlık karşısında hiçbir önemi olmadığını insanlar anlasın" şeklinde bir vasiyet bıraktığı aktarıldı. Arkadaşının bu isteğini yerine getirmek isteyen kişi de paraları çantalara doldurarak Times Meydanı'nda dağıttı. Sosyal medyada hızla yayılan video saatler içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

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