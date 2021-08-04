Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde neredeyse her gün 1 milyon doza yakın aşı uygulanıyor. 74 milyonu aşkın aşı uygulanırken halen 22 milyona yakın kişi aşı olmadı. Aşı olmayanlar ise vakalarla birlikte kendilerine yönelik bir kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor.

Korona yasakları olacak mı? Aşı olmayanlar için yasaklar olur mu?

Salgının başından bu yana Bilim Kurulu toplantılarında önemli tavsiye kararları alınıyor. Bu kararlar kabine toplantısında masaya yatırılıyor. Merakla beklenen bilim kurulu toplantısı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’de bir araya geldi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Bakan Koca, 28 Temmuz’da yapılan bilim kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yapmış ve tedbirle ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Koca, “Bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım” dedi.