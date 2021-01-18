Korona yasakları ne zaman biter? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Pek çok işletme kapalıyken hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki, koronavirüs yasakları ayın kaçında kaldırılır?

Korona yasakları ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamalarda daha önce olduğu gibi vakalarda düşüş yaşandığında kademeli olarak normalleşme adımları atılacağını belirtti. Yasakların ne zaman azaltılacağı, restoranların, kafelerin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Atılacak normalleşme adımlarının kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Yılın ilk kabine toplantısı 11 Ocak’ta yapıldı. Bu hafta kabine toplantı olup olmayacağı henüz belli değil. Kabine toplantısının tarihi açıklandığında haberlerimizde yer alacak.