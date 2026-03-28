Gezi turları iptal edildi Set rüzgar balonları söndürdü
Giriş Tarihi:

Gezi turları iptal edildi Set rüzgar balonları söndürdü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Nevşehir’de sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle, sivil havacılık otoriteleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu balon uçuşlarına izin verilmedi. Özellikle Göreme ve Uçhisar bölgelerinde planlanan uçuşlar güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

Yetkililer, sıcak hava balonlarının uçuş güvenliğinin rüzgar hızına bağlı olduğunu belirterek, yolcu güvenliğinin ön planda tutulduğunu ifade etti. Rüzgarın belirli limitlerin üzerine çıkması durumunda uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

Kapadokya tatili için Erzincan’dan gelen Remzi Kolat "Erzincan’dan gelmiştik. Özellikle güneşin doğuşunu ve balonları izlemek istedik. Ancak hava şartlarından dolayı balonlar uçmadı. Bizde balonları ve gün doğumunu izleyemedik. Buraya gelen gruplar tekrar alandan ayrılıyor " ifadelerini kullandı.

Sıcak Hava Balon Pilotu Sefa Çalış da açıklamasında "Bölgemizde sabah saatlerinde hafif rüzgar vardı. Sivil Havacılık peş peşe yarım saatlik bekleme verdi. Rüzgar artmaya devam edince de uçuşlarımızı iptal etmek zorunda kaldık." dedi.

Kapadokya’da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği balon turlarının, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı öğrenildi. Bölgede sıcak hava balon turları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayı ile hava şartlarının uygun olduğu günlerde düzenlenebiliyor.

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması CHP yandaşı Nevşin Mengü'yi çileden çıkardı. Meng..
Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar
Ekonomi

Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından uluslararası petrol piyasalarını alt üst edecek bir kara..
Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum
Gündem

Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Öz..
İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor
Gündem

İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor

Akit’e konuşan hukukçular, sırf siyasi husumetle binlerce öğrenci yetiştirmiş 34 yıllık bir öğretmen Ramazan Avuşmak’a iftira atanların bunu..
MHP’de ajan depremi: "Seni izliyoruz dümenci alçak!"
Gündem

MHP’de ajan depremi: “Seni izliyoruz dümenci alçak!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) koridorları hareketli saatler yaşıyor. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzeri..
Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!
Gündem

Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!

Küresel siyasetin merkezinde yer alan isim, İran'a yönelik askeri harekat planlarını son dakikada askıya aldığını duyurdu. İran yönetiminde..
