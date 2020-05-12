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Aktüel

Korona virüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın evinin bulunduğu mahallede karantina kalktı

Korona virüs nedeniyle hayatını geçtiğimiz ay kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın evinin bulunduğu mahallede karantina kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:31:27 -
Korona virüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş’ın evinin bulunduğu mahallede karantina kalktı

Korona virüs nedeniyle hayatını geçtiğimiz ay kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın evinin bulunduğu mahallede karantina kaldırıldı.


Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde görülen yeni tip Korona virüs vakaları nedeniyle 13 Nisan’da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınmış, mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş da yakalandığı korona virüs nedeniyle 14 Nisan’da hayatını kaybetmişti. 29 gündür giriş ve çıkışların kapatıldığı mahallede bugün itibariyle karantina kaldırıldı. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Akçaabat ilçemizin Sarıtaş Mahallesi’nde uygulanan karantina, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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