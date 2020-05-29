Korona virüsle mücadelede 3 projeye OKA desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından korona virüsüyle mücadele sürecinde hazırlanan üç aşamalı plan çerçevesinde 26 kalkınma ajansı tarafından uygulanan mali destek programına Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden (TR83 Bölgesi’nden) yapılan 120 başvurudan 3’ü destek almaya hak kazandı.

Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması öncelikleriyle uygulamaya alınan “Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı”na yararlanmak için TR83 Bölgesinden 48’i özel sektör, 72’si kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplam 120 başvuru yapıldı. 3 proje başvurusu destek almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde yaklaşık 1 milyon TL kaynağın aktarılacağı 3 proje kapsamında özel bir şirketin başvuru sahibi olduğu projede bluetooth destekli, temassız ısı ölçer cihaz üretimi için Samsun fabrikasında üretim hattı kurulacak ve proje ile yerli üretim, uygun fiyatlı temassız ısıölçerlerin ulusal çapta kullanıma sunulacak. Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun başvuru sahibi olduğu proje ile koruyucu maske ve giysi üretimi için kurum bünyesinde üretim atölyesi kurulacak ve Tokat ilinde yaşayan halka, kamu kurumlarına, Türkiye’deki cezaevleri personeline ve risk altındaki mahkumlara en ekonomik şekilde maske temini sağlanacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin projesinde ise salgın gibi olağanüstü hallerde kullanılmak üzere yeni teknolojiyle donatılmış cenaze hizmetleri ve morg üniteleri kurularak ilde pandemiyle mücadeleye destek olunacak.