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Aktüel

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan salon işletmecileri devletten yasal düzenleme istiyor

Batman spor merkezi işletmecileri Ömer Sürme ile Semih Damla, korona virüs nedeni ile iş yerlerinin kapatıldığını belirterek devletten bu sorunun çözümüne ilişkin yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:45:18 -
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan salon işletmecileri devletten yasal düzenleme istiyor

Batman spor merkezi işletmecileri Ömer Sürme ile Semih Damla, korona virüs nedeni ile iş yerlerinin kapatıldığını belirterek devletten bu sorunun çözümüne ilişkin yasal düzenleme yapılmasını istedi.


İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan spor salonları işletmecileri, kira, elektrik, doğalgaz ve vergi ödemek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Spor salonu işletmecilerinden Sürme ve Damla, "Bizler devletimizin istediği şekilde iş yerimizi kapattık. Lakin, mülk sahipleri kiralarından vazgeçmedi. Kapalı olan iş yerimizin kirasını ödememiz isteniyor, ayrıca vergi, sigorta primleri, elektrik, doğalgaz faturaları gelmeye devam ediyor. Batman’da bizim gibi diğer salon işletmecileri de benzer sorundan yakınmaktadır. Devlet yetkilerinden kira ve diğer giderlerle ilgili yasal düzenleme talep ediyoruz. Biz Batman’da Türkiye’de en düşük üye kayıtlarıyla spor aşkını ve sağlıklı yaşam felsefesini yaşatmaya çalışıyoruz. Biz sporcuyuz, mesleğimiz bu. Zor durumdayız, kiralarımız yüksek olduğu kadar herhangi bir indirim de yapılmamaktadır. Devlet yetkililerinin bu soruna duyarlı olmalarını ve en yakında zamanda sorunlarımızın çözümü için bir yasal düzenlemeye gidilmesini istiyoruz" dedi.

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