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Aktüel

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor

Edirne’de Meriç İlçe Kaymakamlığınca alınan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, denetim ekibi tarafından ilçede bulunan işyerlerinin hijyen tedbirleri, sosyal mesafe kuralları konusunda denetlemeleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:40:01 -
Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor

Edirne’de Meriç İlçe Kaymakamlığınca alınan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, denetim ekibi tarafından ilçede bulunan işyerlerinin hijyen tedbirleri, sosyal mesafe kuralları konusunda denetlemeleri devam ediyor.


Bu kapsamda virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla denetimler daha da yoğunlaştırılarak, işletmeler hem bilgilendirildi hem de Kaymakamlık Denetleme Ekibince (maske, siperlik vb.), ’Korona virüs’ tedbirleri çerçevesinde işletmelerin aldığı hijyen tedbirleri, açıkta bulunan ve istiflenen ürünler kontrolleri, maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı konularında işletme yetkililerine de Korona virüs için alınacak tedbirler anlatıldı.

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