Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde hamilelerin dikkat etmesi gerekenler

Kadınların hayatında unutulmaz bir dönem olan gebelik sürecinin, bugünlerde yaşanan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle birçok anne adayı açısından stresli geçtiğini bildiren Op. Dr. Sedat Cömert, “Çoğu hamile virüs bulaşır korkusuyla hastaneye gitmekten çekiniyor ve düzenli kontrollerini ihmal edebiliyor. Şu anda herkese evde kalmalarını öneriyoruz. Salgının kontrolündeki tek etkili yöntem izolasyon. Bununla birlikte insan yoğunluğunu açısından şu anda marketler sanki hastanelerden daha riskli gibi. Gebelerin gerekli hastane ziyaretleri doktorları ile birlikte belirlenmeli. Hastanelerde alınan önlemler birçok yerden daha sıkı olduğu için gebeler doktorları tarafından zorunlu görülen durumlarda hastaneye gidilebilirler.” dedi.

Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Sedat Cömert, yeni tip korona virüs salgını sürecinde anne adaylarının dikkat etmesi gerekenler ile ilgili bilgi verdi. Cömert, yeni Tip Korona virüs (Covid 19) salgınının hamileleri nasıl etkilediğini, gebelik sürecinde ne gibi sorunlara yol açtığını şu şekilde açıkladı: “İnfluenza gibi bazı viral hastalıkların gebelerde, normal nüfusa oranla daha riskli seyrettiği bilinmektedir. Bununla birlikte Covid-19 salgınının gebeler üzerindeki şu ana kadarki sonuçlarına bakıldığında bu durum geçerli görünmemektedir. Çalışmalar birçok gebe ve yenidoğanda belirtisiz taşıyıcılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Buna rağmen Covid-19 açısından kimsenin mutlak güvende olmadığını unutmadan hareket etmek hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır. Bu nedenle gebelerimize, bu süreçte izolasyon ve hijyen kurallarına uymalarını öneriyoruz.”

Kendisinde belirti olduğunu düşünen gebelerin yeni tip Koronavirüs testi yaptırmasında hiçbir sakınca olmadığını bildiren Op. Dr. Sedat Cömert, yakın zaman önce New York’ta yayınlanan bir çalışmanın doğum yapmak için hastaneye yatan gebelerin yüzde 13,5’da hastalığa ait belirti olmamasına rağmen SARS-CoV 2 pozitifliği saptandığını ortaya koyduğunu, bu durumun, yaygın test ve taramanın hastalığın yayılmasını önlemede ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini bildirdi. Gebelik sırasında Covid 19 tedavisinin bebeğe zararı var mıdır? sorusuna da cevap veren Dr. Cömert şöyle dedi; “Covid-19 hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoktur. Ancak gözlem ve deneyim ile işe yaradığı düşünülen; hydoxychloroquin, çeşitli antiviraller ve antibiyotikler gebelerde kullanım açısından riskli görünmemektedir. Bu ilaçlar gebe hastada fayda risk analizi yapılarak doktor kararları ile kullanılabilir. Şu ana kadarki tecrübelerde bu kullanım bebek ve anne açısından çok riskli görünmemektedir. Unutulmaması gereken hamilelerin doktora danışmadan kendi başlarına hiçbir ilacı kullanmamaları gerektiğidir.”

Salgın sürecinde hamilelerin gerekli kontrollerini ihmal etmemeleri önem taşıdığını bildiren Op. Dr. Cömert, bu kontrollerin sıklığı hekim ile telefonda durum değerlendirmesi yapılarak belirlenebileceği, muayenenin en az sayıda kişi ile yapılması ve kısa sürede bitirilmesi gerektiğini belirterek, “ Bu süreçte sağlık ihtiyaçları yalnızca hekimin öngördüğü gereksinimlere göre belirlenmeli, aile bireylerine bebek gösterme için yapılan ultrasonlar, tıbbi faydası olmadığı zaten bilinen dört boyutlu görüntülemeler için hasta sağlık kuruluşuna sokulmamalıdır. “dedi.

Çoğu gebe rutin kontroller için hastaneye gitmeye çekindiğini, anne adayları bu süreçte takiplerini güvenle yaptırabileceklerini belirten Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Sedat Cömert, “Şu anda herkese evde kalmalarını öneriyoruz. Salgının kontrolündeki tek etkili yöntem izolasyon. Bununla birlikte insan yoğunluğunu açısından şu anda marketler sanki hastanelerden daha riskli gibi. Gebelerin gerekli hastane ziyaretleri doktorları ile birlikte belirlenmeli. Hastanelerde alınan önlemler birçok yerden daha sıkı olduğu için gebeler doktorları tarafından zorunlu görülen durumlarda hastaneye gidilebilirler” ifadesini kullandı.

Doğum yapacak hamileler ve bebekleri için hastanede alınan önlemlerden bahseden Dr. Cömert, Covid-19 salgını sürecinde birçok hastane doğum alanlarında benzer önlemler aldığını, hastanelerde Covid-19 takibi ayrı blok ya da polikliniklerde ve izole olarak yürütüldüğünü bildirdi. Doğum katına yatacak tüm hastalar Covid-19 riski açısından değerlendirdiğini bildiren Cömert , “ Bu süreçte riskli olduğu için, oda süsleme ve fotoğraf çekimleri kısıtlanmıştır. Ayrıca doğum katlarındaki kişi sayısını en azda tutabilmek adına refakatçi ve ziyaretçi kısıtlamaları uygulanmaktadır. Hasta ve hasta yakınları da hem kendi hem de toplum sağlığı açısından bu kurallara uyum sağlamakta ve hastanelerdeki doğum süreçleri mümkün olan en güvenli şekilde yürütülmektedir.” dedi.

Anne, yeni tip korona virüs taşıyorsa virüs bebeğe bulaşır mı? sorusuna da açıklık getiren Cömert, rahimdeyken virüsün anneden bebeğe geçişi ya da süt aracılığı ile bulaştığına dair net kanıtlar olmadığını belirterek, “ Şu an için virüs, anneden bebeğe solunum yolu ile geçebiliyor gibi görünüyor. Annenin Covid-19 pozitif çıkması durumunda virüsün bebeğe bulaşmaması için alınması gereken önlemler doktor ve sağlık ekibi ile birlikte belirlenmelidir. Annenin IgG antikor testi pozitif ise bu bebeği çok yüksek ihtimalle koruyacağından özel bir önleme ihtiyaç kalmaz. Diğer durumlarda maske ile emzirmek ve el yıkama, klinik bulgular şiddetli ise bebeğin izolasyonu ve biberon ile beslenme seçenekleri değerlendirilecektir. Yeni tip korona virüs bebekler için de annelerde olduğu gibi özel bir tehlike görünmemektedir. Ama bu noktada yinelemek gerekirse kimse mutlak güvende olmadığından önlemler kesinlikle ihmal edilmemelidir. “bilgisini verdi.

Gebelerin yeni tip korona virüsten korunmak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini bildiren Dr. Sedat Cömert, “Gebeler de toplumdaki diğer herkes gibi mümkün olduğunca evlerinde kalmalılar, genel hijyen kurallarına ve el yıkamaya özen göstermeliler, dışarı çıkmaları gerektiğinde maske ve eldiven kullanmalılar, diğer insanlara sosyal mesafelerine dikkat etmeliler. Hamilelere kendileri ya da bebekleri açısından yaşıtları olan diğer insanlara oranla daha büyük risk altında olmadıklarını, panik yapmamalarını ancak bu hastalıktan mümkün olduğunca korunmak için önerilen önlemlere uymalarının da zorunlu olduğunu hatırlatıyor ve en kısa zamanda bu sürecin atlatılmasını diliyorum.”dedi.