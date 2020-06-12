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Korona virüs önlemli üçüncü cuma namazı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, üçüncü cuma namazında da camiler doldu taştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:11:05 -
Korona virüs önlemli üçüncü cuma namazı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, üçüncü cuma namazında da camiler doldu taştı.


Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye’de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. 16 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından, bu hafta üçüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.



Ateş ölçüldü, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı


Cuma namazını eda etmek için Kocatepe Camii’ne gelenlerin girişlerde ateşi ölçülürken, vatandaşlara kapıda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların kullanması için camilerin çeşitli noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi. Vatandaşlar, cuma namazlarını üçüncü defa korona virüs tedbirleri çerçevesinde kıldı.

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