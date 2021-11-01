  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Korona virüs, nar ekşisinin kıymetini arttırdı
Kadın - Aile

Korona virüs, nar ekşisinin kıymetini arttırdı

Nar, suyundan çekirdeğine, meyvesinden kabuğuna kadar tam bir şifa deposu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:33:00 -
Korona virüs, nar ekşisinin kıymetini arttırdı

Nar, suyundan çekirdeğine, meyvesinden kabuğuna kadar tam bir şifa deposu. Nar ekşisinin enfeksiyonlara karşı vücudun direncini de artırdığı da bilinmektedir.

Nar ekşisinin iyi geldiği hastalıklar şöyle sıralanabilir;

- Kronik yorgunluğa iyi gelir.

- Vücuttan toksinleri atma görevi vardır.

- Bağırsak parazitlerini tedavi eder.

- İshal tedavisinde kullanılır.

- Düzenli kullanılması ile cilt lekeleri sorunu ortadan kaldırır.

-Ciltte görülen sivilce sorunun çözümü konusunda oldukça etkilidir.

- Basur için kullanır.

- Romatizma ağrılarını azaltma özelliği bulunmaktadır.

- Tatlı nar suyu kişilerde zaman zaman oluşan ses kısıklığına iyi gelmektedir.

 

Nar Ekşisi % 98,67 karbonhidrat, % 1,33 protein, oluşur. Nar, C vitamini açısından oldukça zengin bir kaynak. Eğer günlük olarak bir bardak nar suyu içerseniz, günlük almanız gereken C vitamini miktarının %36'sı karşılamış oluyorsunuz. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hostes, kumar parası için kabin amirine dehşeti yaşattı!
Yaşam

Hostes, kumar parası için kabin amirine dehşeti yaşattı!

Hostes Ayten A., bir arkadaşını da yanına alıp kumarda kazandıkları parayı vermeyen kabin amiri Fazlı A.’nın evine gitti. Darp edilip eli ko..
Operasyon öncesi harekete geçtiler! 'Serhat' kod adlı hain ve ekibi Türkiye sınırına geldi
Gündem

Operasyon öncesi harekete geçtiler! 'Serhat' kod adlı hain ve ekibi Türkiye sınırına geldi

Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek harekat öncesi terör örgütü PKK/YPG'de panik zirveye çıktı. Kandil, "Serhat" kod adlı haini bölgeye gönderi..
Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem
Dünya

Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem

​​​​​​​Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay