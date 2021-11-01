Korona virüs, nar ekşisinin kıymetini arttırdı
Nar, suyundan çekirdeğine, meyvesinden kabuğuna kadar tam bir şifa deposu.
Nar, suyundan çekirdeğine, meyvesinden kabuğuna kadar tam bir şifa deposu. Nar ekşisinin enfeksiyonlara karşı vücudun direncini de artırdığı da bilinmektedir.
Nar ekşisinin iyi geldiği hastalıklar şöyle sıralanabilir;
- Kronik yorgunluğa iyi gelir.
- Vücuttan toksinleri atma görevi vardır.
- Bağırsak parazitlerini tedavi eder.
- İshal tedavisinde kullanılır.
- Düzenli kullanılması ile cilt lekeleri sorunu ortadan kaldırır.
-Ciltte görülen sivilce sorunun çözümü konusunda oldukça etkilidir.
- Basur için kullanır.
- Romatizma ağrılarını azaltma özelliği bulunmaktadır.
- Tatlı nar suyu kişilerde zaman zaman oluşan ses kısıklığına iyi gelmektedir.
Nar Ekşisi % 98,67 karbonhidrat, % 1,33 protein, oluşur. Nar, C vitamini açısından oldukça zengin bir kaynak. Eğer günlük olarak bir bardak nar suyu içerseniz, günlük almanız gereken C vitamini miktarının %36'sı karşılamış oluyorsunuz.