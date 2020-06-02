  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Korona virüs, Irak Meclisi’ne sıçradı

Irak Meclisi yarın gerçekleştirilecek oturuma hazırlanırken, bazı milletvekillerinin korona virüse yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:25:12 -
Korona virüs, Irak Meclisi’ne sıçradı

Irak Meclisi yarın gerçekleştirilecek oturuma hazırlanırken, bazı milletvekillerinin korona virüse yakalandığı bildirildi.


Irak Meclisi Korona Kriz Masası üyelerinden Abbas İlevi tarafından yapılan açıklamada, bazı milletvekilleri ve ailelerinde yeni tip korona virüse (Covid-19) rastlandığı duyuruldu. Açıklamada, yarın yapılması planlanan Meclis oturumu öncesinde geniş çaplı önlemlerin alınacağı aktarıldı. İlevi, milletvekili veya bir yetkilinin virüse yakalanmasının normal bir durum olduğunu, virüsün sıradan vatandaşla yetkili arasında ayrım yapmadığını ifade etti.


Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede tespit edilen vaka sayısı 6 bin 686’ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 215 olarak açıklandı. Ülkede 3 bin 275 kişinin de virüsü yenerek hastanelerden tabucu olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı