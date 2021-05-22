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Sağlık Korona virüs bitiyor mu? Herkes aşılanırsa korona biter mi?
Sağlık

Korona virüs bitiyor mu? Herkes aşılanırsa korona biter mi?

Korona ne zaman bitecek? Ülkemizde bir yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele ediliyor. Milyonlar salgının bir an önce bitmesini arzu ediyor. Bu sebeple gelecek 30 milyon doz BioNTech aşısıyla salgının sona erip ermeyeceğini araştırıyor. Peki, koronavirüs salgını bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:06:00 -
Korona virüs bitiyor mu? Herkes aşılanırsa korona biter mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Vatandaşlar ne zaman eski günlere dönüleceğini merak ediyor. Peki, salgın bitecek mi? Maskeler ne zaman çıkarılacak?

Korona virüs bitiyor mu? Herkes aşılanırsa korona biter mi?

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tünelin sonundaki ışığın yakın olduğunu belirtti. Yavuz, “Haziran'da gelecek 30 milyon doz aşıyı hızla yaparsak biraz daha kontrollü bir şekilde açılmaya gidebileceğiz. Hele ki 120 milyon doz aşı Eylül'e kadar gelirse, herhalde toplum bağışıklığını sağlamış oluruz Ekim'e kadar. Yani ışığı görüyorum, hatta Ekim'de görüyorum neredeyse tünelin ucundaki ışığı. Çünkü şunu da söyleyebiliriz, BioNTech aşısı varyantlara karşı da etkinliği oldukça iyi olan bir aşı. En kötü Güney Afrika varyantı ki Türkiye'de de bir miktar görüldü, onda bile yüzde 75 üzerinde bir etkinliği var. Varyantların da kontrol altına alınabilmesi açısından da BioNTech aşısı bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Onun için çok sevinçliyim” diye konuştu.

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