Korona vaka sayısı hangi ilde yüksek? Vaka sayısı hangi ilde düşük?

Türkiye'de 1 Mart itibariyle 'yerinde karar dönemi' dönemi başlıyor. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme süreci belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde değerlendirilecek. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Alınacak kararlarla vaka sayıları aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre her ilde farklı tedbirler hayata geçirilecek.

Türkiye’de koronavirüs tablosu korkutmaya devam ederken bazı illerde alınan önlemler dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı 27 Şubat korona vaka sayılarına göre Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. 27 Şubat koronavirüs günlük tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

Korona vaka sayısı hangi ilde yüksek hangi ilde az?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı. Bakan grafiklere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."