  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Korona tanısı konan öğrenci okulda sınava girdi

Manisa'da koronavirüs teşhisi konan bir öğrenci, özel güvenlik önlemleri alınan okulda tek başına sınava girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:04:00 - 2020-06-20 15:06:05
Korona tanısı konan öğrenci okulda sınava girdi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi. Manisa genelinde 323 okulda gerçekleşen sınavda 26 bin 354 öğrenci ter döktü.

Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunmasına özen gösterildi. Sınavın bir gün öncesinde tüm okullarda genel temizlik yapılırken, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına girdi.

Öte yandan Manisa'da Kovid-19 tanısı konulan bir öğrenci Manisa Halil Yurtseven İlkokulunda tek başına sınava girdi. Öğrencinin okula gelişi öncesi salon görevlileri ve güvenlik personeli koruyucu kıyafetler giydi.

Babası tarafından okula getirilen öğrenci, personel eşliğinde sınıftaki yerini aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı