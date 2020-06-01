Korona sürecinde trafik kazaları sayısında ciddi düşüş

Türkiye’de 2019 yılında ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2018 yılına göre yüzde 6,2 azalarak 174 bin 896 olurken Doğu Karadeniz’de de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı aynı dönemde yüzde 5,2 oranında azalarak 6 bin 248’e düştü

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün karayolu trafik kazası istatistiklerine dayalı olarak derlediği bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye’de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2018 yılına göre yüzde 6,2 azalarak 174 bin 896 olurken Doğu Karadeniz’de de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı aynı dönemde yüzde 5,2 oranında azalarak 6 bin 248’e düştü. Bu kazalarda toplam 194 kişi yaşamını yitirirken 10 bin 530 kişi yaralandı. Ayrıca ölenlerin yüzde 53,1’i kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bir önceki yıla göre ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2019 yılında Doğu Karadeniz illerinden Gümüşhane’de yüzde 19,5 azalarak 335, Rize’de yüzde 7,8 azalarak 755, Trabzon’da yüzde 6,3 azalarak bin 764,Giresun’da yüzde 4,2 azalarak bin 076, Artvin’de yüzde 2,7 azalarak 399 ve Ordu’da yüzde 1,1 azalarak bin 919 oldu. Bu kazalarda Trabzon’da 60, Ordu’da 50, Giresun’da 30, Artvin’de 22, Rize’de 19 ve Gümüşhane’de 13 kişi yaşamını yitirirken yaralı sayısı Ordu’da 3 bin 190, Trabzon’da 2 bin 838, Giresun’da bin 885, Rize’de bin 258, Artvin’de 706 ve Gümüşhane’de 653 oldu.

Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı dikkate alınıp kaza başı yaralı sayısı incelendiğinde bu değerin Doğu Karadeniz’de en fazla 1,95 ile Gümüşhane’de olduğu, Gümüşhane’yi sırası ile 1,77 ile Artvin’in, 1,75 ile Giresun’un, 1,67 ile Rize’nin, 1,66 ile Ordu’nun ve 1,61 ile Trabzon’un takip ettiği görüldü. Bu değerler dikkate alındığında Doğu Karadeniz’de bulunan Trabzon haricindeki diğer iller 1,62 olan Türkiye değerinin üzerinde yer aldı.