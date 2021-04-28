Korona olan kamu çalışanlarına disiplin cezası mı verilecek? Koronaya yakalanan kamu çalışanlarına soruşturma mı açılacak?

Bartın İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, 21 Nisan tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarına resmi bir yazı göndererek, “Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, salgının bulaşmasını önlenmesinde yetersiz kalındığı görülmektedir” diyerek alınan kararı açıkladı. O kararlardan biri tepki çekti. Buna göre, koronavirüse yakalanan kamu çalışanı önce sorgulanacak ardından da disiplin cezası verilecek.

Korona olan kamu çalışanlarına disiplin cezası mı verilecek?

İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş’ın imzasının bulunduğu resmi yazıda şu ifadeleri kullanıldı: "Salgının bulaşmasını önlemek amacıyla çalışan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin herhangi bir şekilde temaslı ya da pozitif olmaları durumunda, Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları uyarınca sorumlu sayıldığından, temaslı ya da pozitif etkilenen bu kişilerin temaslı ya da pozitif olma nedenleri kurum amirleri tarafından mutlaka sorgulanacaktır. Yapılan inceleme veya soruşturmada gerekçeleri yeterli görülmeyen personel hakkında kurum amirlerince disiplin işlemi yapılacaktır."

Korona olan kamu çalışanlarına soruşturma ve disiplin cezasına tepki

Valiliğin aldığı karara tepki gösteren Bartın Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora, "Bartın Vali yardımcısı da kamu çalışanlarını ve öğretmenleri covid-19 olması halinde disiplin cezasıyla tehdit etmektedir. Söz konusu yazı kamu yönetimi ve eğitim yönetimi açısından hiçbir bilimsel veriye ve usule uymamaktadır. Kamu çalışanlarına yasal olarak herhangi bir sorumluluk getirmemektedir" dedi.