Korona küçük Elif’in başarısını durduramadı

Antalya’da yaşayan 13 yaşındaki Elif Eroğlu, yüzlerce kişinin başvurduğu "Uluslararası RUAN Music Competition Yarışmasında birinci oldu.

Antalya Hurma Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda yarı zamanlı olarak Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi 13 yaşındaki Elif Eroğlu, Kazakistan’ın Almatı şehrinde internet ortamında düzenlenen ve farklı ülkelerden yüzlerce öğrencinin katıldığı Uluslararası RAUAN Müzik Yarışmasında 13-17 yaş kategorisinde kemanıyla Türkiye’yi temsil ederek Grand Prix derecesiyle birinci oldu.

"Çalışmalarımı evden online yürüttüm"

Antalya’yı temsil ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Eroğlu, "Bu başarıdan ötürü çok sevinçliyim. İleride ülkemi temsil eden başarılı bir müzisyen olmak istiyorum. Pandemi nedeniyle okulların kapanmasından sonra biraz endişelenmiştim. Fakat çalışmalarımı evden online yürütmeye devam ettim. Hatta evde olunca daha fazla kemana vakit ayırmaya başladım. Desteklerinden ötürü beni yarışmaya hazırlayan öğretmenim Daniya Kaynova’ya, her zaman destekleyen okul öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu.