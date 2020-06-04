Korona korkusuyla bisiklet satışları arttı

Koronavirüs endişesi taşıyan vatandaşlar bisiklet satışlarını artırdı. Son dönemde medyaya yansıyan toplu taşımadaki kalabalık görüntüleri, vatandaşı bisiklete doğru yöneltti. Yaz sezonunun da etkisiyle perakende ve online olarak bir esnaf günde en az 35 adet bisiklet satıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye’de kontrol altına alındıysa da virüs endişesi taşıyan vatandaşlar bisiklet satışlarını artırdı. Sosyal mesafenin büyük önem taşıdığı salgında, vatandaşlar bireysel yolculukları tercih ediyor. Haliyle de son dönemlerde bisikletlere olan ilgi de arttı.

Fatih’te bulunan ünlü bisikletçiler çarşısında bu sıralarda bisiklet satışlarından kaynaklı bir yoğunluk bulunuyor. Bir esnaf perakende olarak günde ortalama 50 adet bisiklet satıyor. Fiyatlarda ise geçen sezona göre yüzde 7’lik bir artış söz konusu. Bu dönemde yetişkinler için ortalama bir bisiklet 350 liradan alıcı buluyor.

Bir esnaf günde 50 bisiklet satıyor

1 Haziran’da normalleşme sürecinin başlamasıyla bisiklet satışlarında yoğunluk oluştuğunu belirten esnaf, ’’Satışlarımız bayağı yoğunlaştı. Bisiklet yollarının azlığı ve bisikletleri kilitleyecek yerlerin yetersizliğinden şikayet ediliyor’’ dedi.

Satış adedinin perakende olarak günde 50’nin üzerinde, e-ticaret olarak da 20-30 bandında değiştiğini ifade eden esnaf, ’’Fiyatlarda vergilerdeki artıştan dolayı yüzde 7’lik bir zam uygulandı. Yetişkin bir birey için ortalama bisiklet 350 liradan başlayıp, 10 bin liraya kadar çıkabiliyor’’ açıklamasında bulundu.

Diğer bir esnaf ise satışların iyi olduğunu bu dönemde talepleri karşılayamadıklarını belirtti.