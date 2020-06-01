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Dünya

Korona gündemini altüst edecek gelişme! Aşıyı reddedene para cezası

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'dijital aşı pasaportu zorunlu olsun' çağrısı dünya gündemini uzun süre meşgul etmişti. Rusya'dan gelen aşı kararı ise yeni bir tartışmayı alevlendirebilir.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:40:00 -
Korona gündemini altüst edecek gelişme! Aşıyı reddedene para cezası

Rusya’da Yeni İdari Suçlar Kanunu taslağına zorunlu aşının reddedilmesine ilişkin cezalar ile ilgili hükümler eklendi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, gerekli aşılama olmadan mesleki görevlerin yerine getirilmesi durumunda idari sorumluluğun uygulanabileceği bildirildi.

Para cezası verilecek

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, kanunlaştırılması planlanan taslakta; tıbbi muayeneler, önleyici aşılar ve hijyen eğitiminin reddedilmesi de dahil olmak üzere, 'toplumun sağlık ve epidemiyolojik refahı yasası'nın ihlali nedeniyle 5 ile 7 bin ruble tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

Uygulanacak olan para cezalarının yetkililer için 7 ile 10 bin, bireysel girişimciler için 10 ile 20 bin, tüzel kişiler için 20 ile 30 bin ruble olması planlanıyor. Ayrıca son iki kategori için 30 güne kadar idari faaliyet yasağı da uygulanması öngörülüyor.

Bill Gates 'zorunlu kılınsın' demişti

Koronavirüse karşı bir ilaç ya da aşı henüz geliştirilmezken Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'dijital aşı pasaportu zorunlu olsun' çağrısı yapmıştı. Söz konusu çağrının ABD'de yasa teklifi haline gelebileceği belirtilmişti.

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Yusuf

FELAKET!!!
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