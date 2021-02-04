Koronavirüs riskli yaş grubu | Koronavirüs salgınında tüm dünya yeni dalga endişesi yaşıyor. Ülkemizde de son bir haftadır rakamlar artmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin koca değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım” dedi.

Salgın sebebiyle her gün dünyanın dört bir yanında binlerce kişi yaşamını yitiriyor. Bu süreçte pek çok bilimsel çalışma yapılıyor. Son olarak İngiltere’deki Imperial College London'un yaptığı araştırma Science dergisinde yayımlandı. 2020 şubat-ekim ayları arasında 10 milyonun üzerinde ABD'li vatandaş üzerinde yapılan çalışmayla virüsün en çok hangi yaş grubunca yayıldığı bilgisine ulaşıldı. Peki, hangi yaş grubu daha çok hasta oluyor?

Korona en çok kaç yaşındakilere bulaşıyor?

Yapılan çalışmada virüsü en çok 35-49 yaş grubunun erafına yaydığı tespit edildi. 50 Eyaletin tamamında yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının Mart ila Ağustos ayları arasında corona virüsü en çok yayan grubun 20-29 yaş arası bireyler olduğu belirtilirken enfekte olanların ise yaş ortalaması 46’dan 38’e düştü.

Imperial College London'daki Hastalık Epidemiyolojisi Bulaşıcı Departman jeoistatistik alanında yer alan Dr. Samir Bhatt, “ İş hayatı enfeksiyon ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırıyor. İş hayatı için diğer yaş gruplarından daha fazla hareket ettikleri için ve iş dünyasının devam edebilmesi için bu durum ‘çözülmesi zor’ bir durum olarak karışımıza çıkıyor” dedi.