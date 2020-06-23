Korona bahane hedef müslümanlar

Korona ailesine mensup Kovid-19’un hayatımızı felç ettiği şu günlerde bile İslam düşmanlığından vazgeçilmiyor. Koronavirüs karşısında çaresiz kalan Batılı ülkeler, İslam ve değerlerine saldırarak bir çıkış ararken, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik nefret, korona bahanesiyle yeniden hortlatıldı.

İslam düşmanlığında çığır açıldı

Dünyayı kasıp kavuran, milyarlarca insanı evine kapatan koronavirüs salgını, son yıllarda artan ırkçılık ve İslamofobi dalgasını yeniden körükledi. Salgının en fazla vurduğu ABD’de “Virüsü siz taşıyorsunuz” diyerek İslami kuruluşlar hedefe konuldu. Histerik bir şekilde artan milliyetçilik ve ötekileştirmenin merkezi ABD’de İslami merkezlerin korona salgınının kaynağı olduğu propagandasından hareketle saldırı çağrıları yapıldı. Geçtiğimiz aylarda ise FBI, Timothy Wilson adlı birinin İslami merkezlere saldırı planladığını ortaya çıkardı. Bir ay süren soruşturma sonucunda Wilson’ın dini, ırksal ve hükümet karşıtı inançlar tarafından harekete geçirilen potansiyel olarak şiddet içeren bir aşırılık yanlısı olduğunu belirledi. Birkaç ay boyunca terör saldırısı yapmayı planladığı belirtilen Wilson’ın bomba yüklü araç kullanarak Kansas City’deki pandemi hastanesini bombalamaya karar verdiği ifade edildi.

Yunan barbarlıkta sınır tanımadı

Yunanistan’da günah keçisi olarak Müslümanları seçti. Yunanistan’da yayın yapan Kathimerini gazetesi, geçtiğimiz ay Müslümanları hedef alan bir karikatür yayınladı. Çarşaflı iki kadın figürünün cami önünde tasvir edildiği karikatürde, kadınların yüzünün yerine koronavirüs figürü yerleştirildi. Büyük tepki çeken sözde karikatür, gazetenin İngilizce yayın yapan Twitter hesabından paylaşıldı. Barbarlıkta da sınır tanımayan Yunanistan, sığınmacı olarak sınırlarına gelenlere dehşet yaşattı. Yunanistan sahil güvenlik botları, 48 sığınmacıyı Türk kara sularına dönmeye zorladı. Paralarına el koyularak Türk kara sularına dönmeye zorlanan göçmen botundaki 25’i Afgan, 22’si Kongo ve biri İran uyruklu toplam 48 mülteci, yine Türk sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Müslümanlar tedavi edilmedi

172 milyon Müslüman’ın yaşadığı Hindistan’da ise Müslüman düşmanlığı hipokrat yeminini unutturdu. 2 milyon nüfuslu Patna’da bulunan Saroj Hastanesi’nde bir hasta kadın, Müslüman olduğu için tedavi edilmedi. Hint basınında büyük yankı uyandıran olayda, Müslüman Rizvana Hatun, hamile olduğunu ve kanama şikâyetiyle eyalette bulunan devlet hastanesine gittiğini ancak dini kimliği sebebiyle tedavi edilmediğini dile getirdi. Hastane personeli tarafından aşağılanan Müslüman kadın, koronavirüsü yaymakla suçlandığını ifade etti. Aynı ülkede bir başka Müslüman kadın, hastaneye alınmaması üzerine ambulansta doğum yaparak bebeğini kaybetti.

Camilere saldırıldı

İslam karşıtlığında zirvede yer alan Almanya’da ise zihinleri zehirlenen faşistler, camilere saldırdı. Gelsenkirchen kentindeki İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Tuğra Camisi’nin duvarına, 2 kişi “Defolun, düzenden kaosa” yazdı. Alçak saldırıya ilişkin sadece tutanak tutmakla yetinen Alman polisi, İslam karşıtı eylemin görüntülerini incelemeye gerek duymadı. Bavyera Eyaleti’ndeki bir Türk marketin önüne sprey boya ile “yabancılar dışarı“ yazılırken, Halle şehrinde 21 yaşında Suriyeli bir genç, üç Alman genci tarafından saldırıya uğradı. Sadece bir yılda Almanya’da Müslüman kuruluşları ve temsilciliklerine 184 kez saldırı düzenlendi.

İslamofobi tartışmalarının göbeğindeki ülkelerden biri olan İngiltere’deki İslam düşmanı gruplar ise virüsü temizlemek için camilerin yıkılması gerektiğini savundu. Eski görüntüleri yayarak camilerin hala açık olduğunu öne süren İslam karşıtları, Müslümanları virüsü yaymakla suçladı.