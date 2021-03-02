Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Ülkemizde acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşısı uygulanıyor. 14 Ocak’ta başlayan aşılamada şimdiye kadar 9 milyon kişiye aşı yapıldı. Pek çok ülkede aşı pasaportu uygulaması gündemde. Devletlerin, ülkelerine gelecek kişilerden aşı belgesi isteyeceği konuşuluyor. Son olarak Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi. Bu sebeple aşı olanlar belgenin nereden, nasıl alınacağı merak ediliyor. Peki, korona aşı belgesi nereden indiriliyor?

Korona aşısı yaptırdığına dair belge nasıl alınır?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılananların sayısı 9 milyonu aştı. Aşı randevusu MHRS ve e nabız web sitesinden ya da uygulamasından alınıyor. Aşı olunduğuna dair belgeyi e-Devlet veya E-Nabız’da bulabilirsiniz.

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