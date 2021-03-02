  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Korona aşısı yaptırdığına dair belge nasıl alınır?
Yaşam

Korona aşısı yaptırdığına dair belge nasıl alınır?

Korona aşı belgesi al | Türkiye’de koronavirüs aşıları 14 Ocak 2021’de yapılmaya başlandı. Son olarak 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri için randevu sistemi açıldı. Aşı olan vatandaşlar aşı olduklarına dair belgeye nereden nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Peki, korona aşı belgesi nereden indirilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 12:59:00 -
Korona aşısı yaptırdığına dair belge nasıl alınır?

Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Ülkemizde acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşısı uygulanıyor. 14 Ocak’ta başlayan aşılamada şimdiye kadar 9 milyon kişiye aşı yapıldı. Pek çok ülkede aşı pasaportu uygulaması gündemde. Devletlerin, ülkelerine gelecek kişilerden aşı belgesi isteyeceği konuşuluyor. Son olarak Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi. Bu sebeple aşı olanlar belgenin nereden, nasıl alınacağı merak ediliyor. Peki, korona aşı belgesi nereden indiriliyor?

Korona aşısı yaptırdığına dair belge nasıl alınır?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılananların sayısı 9 milyonu aştı. Aşı randevusu MHRS ve e nabız web sitesinden ya da uygulamasından alınıyor. Aşı olunduğuna dair belgeyi e-Devlet veya E-Nabız’da bulabilirsiniz.

E NABIZ SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Hangi iller çok yüksek riskli? Çok yüksek riskli illerdeki yasaklar?
Hangi iller çok yüksek riskli? Çok yüksek riskli illerdeki yasaklar?

Yaşam

Hangi iller çok yüksek riskli? Çok yüksek riskli illerdeki yasaklar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti
Gündem

Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti

Terör örgütü PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın Gara Dağı sorumlusu olarak atadığı terörist teslim oldu, halen dağda olan teröristleri fotoğra..
Alabarda: Fatımi devleti kuracaklardı
Gündem

Alabarda: Fatımi devleti kuracaklardı

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, Suriye'de kurlan ..
ABD’de 183 Kongre üyesinden Biden’a Türkiye mektubu
Dünya

ABD’de 183 Kongre üyesinden Biden’a Türkiye mektubu

Amerika Birleşik Devletleri”nde (ABD) 180’den fazla Kongre üyesi, Joe Biden hükümetine gönderdiği mektupta Türkiye’de terörist darbeci FETÖ ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay