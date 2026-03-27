İncirlik'te sirenler çaldı, MSB açıklama yaptı: Yanlış alarm!
Adana’daki İncirlik Üssü’nde sirenlerin çalması üzerine bölge halkı ve sosyal medyada yaşanan panik üzerine Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada “Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır” denilerek alarmın yanlışlıkla çaldığının altı çizildi.
Milli Savunma Bakanlığından İncirlek’te çalan sirenler üzerine yapılban açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.
Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.”