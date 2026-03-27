ABD-İsrail'den büyük kalleşlik
İran basını ABD-İsrail'in kalleşliğini dünyaya servis etti. Haberde "ABD-İsrail'in İran'ın Kum kentindeki dünkü saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
ABD-İsrail'in dün İran'ın Kum kentinde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun Kum Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, "Amerikan-Siyonist saldırganların Perdisan bölgesinde bir mahalleye düzenlediği saldırıda şehit sayısı 18'e ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda 10 kişinin de yaralandığı belirtilirken can kaybının artmasından endişe edildiği aktarıldı.
ABD-İsrail'in dünkü saldırılarında, Kum kentinin Perdisan bölgesinde 3 yerleşim biriminin hedef alınması sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
