İsrail kana doymuyor! Şehit oldular

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail kana doymuyor! Şehit oldular

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişi şehit oldu.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılar aralıksız sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren ülkenin güneyindeki Doğu Zavtar, Habbuş, Eel-Mansuriyye, Nakura, Bayyada, Mecdel Silm, Saksekiye, Reyhan, Hayzaran, Hadasa, Haris, Keferruman, Zıpkin, Tayri ve Ramadiye beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, Kalile ve Aynata beldelerinde ise 2 araca hava saldırıları düzenledi.

Yukarı Nebatiye beldesindeki bir lunaparkın çevresi de İsrail'in hava saldırılarına hedef oldu.

 

3 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gece saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinin kuzeyinde yer alan Bezzeliye beldesine yönelik hava saldırısında da 1 kişinin öldüğü kaydedildi.

 

Fosfor bombalı saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nakura, Bayyada, Şamaa, Hanin ve Şıaytiye beldelerini topçu saldırılarıyla hedef alırken, "görüşü engellemek" amacıyla fosfor bombaları kullandı.

İsrail topçuları ayrıca sınıra yakın Hiyam, Mari, Raşiya Fahhar ve Mansuri beldelerini de hedef aldı.

