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Gündem Korona aşısı ne zaman vurulacak? Korona aşısına ne zaman başlanılacak?
Gündem

Korona aşısı ne zaman vurulacak? Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Korona ile mücadele dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. ABD ve Almanya ilaç firmalarının geliştirdiği korona aşısı ile Çin ile yapılan ortak korona aşısında önemli gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem yurt dışı hem de yerli korona aşısına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Peki korona aşısı ne zaman vurulacak? Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:15:00 - 2020-11-25 12:26:14
Korona aşısı ne zaman vurulacak? Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada koronavirüs aşısına ilişkin beklenen açıklamaya duyurdu. Başkan Erdoğan, “Grup toplantılarına bu haftadan itibaren ara veriyoruz. Aşıda ilk uygulamaları önümüzdeki ay yapabilmeyi umut ediyoruz. En geç nisan ayında kendi aşımızı da uygulamaya getirmiş olmayı planlıyoruz. Aşı çalışmalarının siyasi ve ekonomik hırslara kurban edilmemesini her platformda dile getiriyoruz. Kendi aşımızı da dünyanın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.” dedi.

Korona aşı fiyatı ne kadar?

Koronavirüs aşısı için ABD ve Alman ortaklaşa geliştirilen korona aşısı ile Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V'nın belirlediği fiyatlar şu an için 19 dolar ile 37 dolar arasında olduğunu açıklanmıştı.

 

 

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