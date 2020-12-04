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Yaşam Korona aşısı ilk önce hangi meslek gruplarına yapılacak?
Yaşam

Korona aşısı ilk önce hangi meslek gruplarına yapılacak?

Çin menşeli Covid-19 aşısının nasıl uygulanacağı merak ediliyor. Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın üçüncü faz testleri devam ederken Türkiye, bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Aralık'ta aşının yapılabileceğini söyledi. Peki, korona aşısı ilk önce hangi meslek gruplarına yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:17:00 -
Korona aşısı ilk önce hangi meslek gruplarına yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz" dedi. Bakan Koca, "Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" açıklaması yaptı. Yerli aşıya ilişkin de bilgi veren Koca, "Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta bitmiş olur, nisanda da 3. aşamaya geçilebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona aşısı ilk önce hangi meslek gruplarına yapılacak?

Bilim Kurulu tarafından çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenecek. Belirlenen önceliklere göre de aşılama 4 aşamada yapılacak.

* İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

* kinci aşamada toplumun işleyişinde gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

* Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar bulunuyor.

* Dördüncü aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Olumlu sonuçlara göre de Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacaktır. Öte yandan belirlenen kurallara uymak koronavirüsün seyrini etkileyecek kriterdir.

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