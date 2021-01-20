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Sağlık Korona aşı olanların sayısı kaç oldu?
Sağlık

Korona aşı olanların sayısı kaç oldu?

Kaç kişi korona aşısı oldu? 13 Şubat Çarşamba günü CoronaVac aşısına ülkemizde acil kullanım onayı verildi. 81 ilde 14 Ocak Perşembe günü sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ardından bakımevlerinde kalanlar, personel ve 90 yaş üstü vatandaşlar aşılanmaya başladı. Peki, Türkiye’de kaç kişiye aşı yapıldı? Koronavirüs aşısı olanların sayısı

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:11:00 -
Korona aşı olanların sayısı kaç oldu?

Koronavirüs aşısı olanların sayısı | Ülkemizde 14 Ocak Perşembe günü CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Aşı sırasını bekleyenler kendilerine sıranın ne zaman geleceğini merak ediyor. Aynı zamanda milyonlarca kişi kaç kişinin aşı olduğunu araştırıyor. Peki, güncel aşı olanların sayısı

Korona aşı olanların sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı anlık olarak koronavirüs aşısı olanların sayısını yayımlıyor. 20 Ocak Çarşamba günü saat 14.00 itibariyle Türkiye’de aşı olanların aşısı 1.002.990’a ulaştı.

Koronavirüs aşısının ikinci dozu 28 gün sonra uygulanacak. Vatandaşlar aşılar geldikçe belirlenen sırayla sağlık ocaklarında ya da hastanelerde aşı olacak. Aşı randevuları MHRS ve E Nabız sistemi üzerinden alınabilecek.

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