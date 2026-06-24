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Gündem Kornalara aldırmadı, sakin sakin yürüdü: Sahibinden kaçan inek Ümraniye trafiğinde
Gündem

Kornalara aldırmadı, sakin sakin yürüdü: Sahibinden kaçan inek Ümraniye trafiğinde

Yeniakit Publisher
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Kornalara aldırmadı, sakin sakin yürüdü: Sahibinden kaçan inek Ümraniye trafiğinde

Ümraniye’de ana yola fırlayan başıboş inek, akan trafiğin ortasında tehlikeli anlara neden oldu. Sürücülerin şaşkınlıkla izlediği o sıra dışı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen kulak küpeli bir inek trafiğin ortasına daldı. Seyir halindeki araçların arasında sakin adımlarla yürüyen büyükbaş hayvan, sürücülerin meraklı bakışları altında yoluna devam etti. Çevredeki yeşillik alandan caddeye çıktığı düşünülen inek, şeritte bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. İneğin ana yoldaki rahat halleri, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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