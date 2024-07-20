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Dünya Körler sağırlar birbirini ağırlar: FIFA'dan skandal İsrail kararı
Dünya

Körler sağırlar birbirini ağırlar: FIFA'dan skandal İsrail kararı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 09:28:00 -
Körler sağırlar birbirini ağırlar: FIFA'dan skandal İsrail kararı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği(FIFA), İsrail'in uluslarası organizasyonlardan men edilmesi için Filistin tarafından yapılan başvuruya ilişkin kararı erteledi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Filistin Futbol Federasyonunun, İsrail Futbol Federasyonuna karşı yaptığı başvuruya ilişkin bağımsız bir hukuki değerlendirmenin 20 Temmuz 2024'e kadar FIFA Konseyine sunulması gerekiyordu. Her iki tarafın da kendi pozisyonlarını sunmaları için ek süre taleplerinin FIFA tarafından uygun şekilde karşılanmasının ardından bu sürecin gereken özen ve eksiksizlikle tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğuna karar verildi." denildi.

FIFA, bağımsız hukuki değerlendirmenin FIFA Konseyi ile paylaşılmasının ardından kararın, en geç 31 Ağustos'a kadar alınacağını bildirdi.

İSRAİL OLİMPİYATLARA KATILABİLECEK

Kararın ertelenmesiyle İsrail Milli Futbol Takımı, 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek.

Filistin Futbol Federasyonu, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, Filistin Futbol Federasyonunun İsrail'in ihracı için FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.
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