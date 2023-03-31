Körler sağırlar birbirini ağırlar! Akşener'den kameralar önünde Kılıçdaroğlu tiyatrosu

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na hırsız kovalayan bir bekçinin silahından çıkan kurşun isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olay henüz aydınlığa kavuşmadan provokatif söylemlerde bulunarak siyasi olduğu yalanını attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde Emniyet'in yürüttüğü başarılı çalışmaların ardından kısa süre içerisinde olayın faili yakalandı ve gerçek ortaya çıktı.

Olayın siyasi herhangi bir saldırı olmadığı belirlenmesine karşın Millet İttifakı, siyasi şov yaparak hükümet üzerinde algı operasyonu yapmaya çalıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Meral Akşener ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'na 'cumhurbaşkanım' diye hitap etti

Görüşmede, tiyatrolarıyla meşhur İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım, siz buyurun" diyerek oturacağı yeri gösterdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu, "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Sayın Akşener siyasette deneyimli, birikimli hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir. Kendisine parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca, silahı kullanan kişi yakalandığı için polis teşkilatına da yürekten teşekkür ederim" sözleriyle algı operasyonuna devam etti.

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