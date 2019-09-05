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Korkuteli Güzle grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 kilometre uzunluğundaki Korkuteli Güzle Mahallesi grup yolunu asfaltlıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:49
Korkuteli Güzle grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 kilometre uzunluğundaki Korkuteli Güzle Mahallesi grup yolunu asfaltlıyor.


Büyükşehir Belediyesi ilçelere modern, konforlu ve güvenli yollar kazandırmak için Antalya’nın dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Korkuteli İlçesi’ne bağlı Güzle Mahallesi grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.


Alt yapı ekipleri de bir yandan 22 kilometre uzunluğundaki grup yolunun dar olan bölümlerini genişletirken, heyelana karşı istinat duvarı örüyor. Hazırlığı biten kısımlar vakit kaybedilmeksizin asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, yürütülen sathi asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışanlardan bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:49
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