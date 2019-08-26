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Korkuteli Esnaf Odasından esnaflara özel tekne turu

Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, odaya kayıtlı esnaflar ve eşleri ile birlikte geleneksel tekne turu düzenledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:08
Korkuteli Esnaf Odasından esnaflara özel tekne turu

Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, odaya kayıtlı esnaflar ve eşleri ile birlikte geleneksel tekne turu düzenledi. 250 kişilik esnaf ekibi, yoğun iş stresini Kumluca’ya bağlı Adrasan’da attı.


Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, her yıl gelenekselleştirdiği tekne tununun 6’ncısını hafta sonu Korkuteli ilçe esnaflarının katılımla gerçekleştirdi. Kumluca Adrasan tatil köyünde düzenlenen tekne turunda esnaflar denize açılarak stres attılar.


İşyerinde birlik ve motivasyonu arttırmayı hedeflediklerini belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek, “Esnaflarımıza aile olarak günü birlik Adrasan’a tekne turu düzenledik. Sabah erkenden Kumluca’ya bağlı Adrasan tatil köyüne hareket ettik. Tekneyle Adrasan’da bulunan güzel koyları akşama kadar gezdik, güzel bir gezi oldu. Esnaf arkadaşlarla birlikte hem eğlendik hem de iş stresi attık. En önemlisi de kaynaştık. Her yıl düzenlediğimiz tekne turumuz devam edecek” dedi.


Korkuteli esnaflarından Ramazan Bülbül ise, "Çevremizdeki doğal ve tarihi güzellikleri görmek, hem de eğlenerek yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak amacıyla yapılan gezimiz çok faydalı geçti. Sabahtan akşama kadar denizin içinde bir yılın stresini tüm esnaf arkadaşlarla birlikte attık. Geleneksel hale gelen tekne turu için Esnaf ve Sanatkarlar Odasına teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.


Esnaflar tekne içinde sazlı-sözlü müzik eşliğinde stres attılar.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:08
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