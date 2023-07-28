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Yerel Korkutan yangın kontrol altına alındı
Yerel

Korkutan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 13:58:00 -
Korkutan yangın kontrol altına alındı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Balkırı köyünde arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ot yangını çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri köylü vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bölgede incelemelerde bulunan Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk vatandaşlara olabilecek arazi, ot ve orman yangınlarına karşı duyarlı, tedbirli ve dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

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