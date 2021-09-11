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Yerel Korkutan yangın kontrol altına alındı
Yerel

Korkutan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 16:02:00 -
Korkutan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık mevkisindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangın, arazöz, ilk müdahale aracı, Genç Belediyesine ait itfaiye aracı, 10 personel ve çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

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