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Korkutan veri açıklandı! Gençler terör örgütlerinin ağına düşüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son 5 yıllık verileri, 14-25 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin yüzde 79'unun, terör örgütlerinin eylem veya propaganda çalışmalarında yer aldıklarını gözler önüne serdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:42
Korkutan veri açıklandı! Gençler terör örgütlerinin ağına düşüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son 5 yıllık verileri, 14-25 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin yüzde 79'unun terör örgütlerinin eylem veya propaganda çalışmalarında yer aldıklarını ortaya koydu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle teröre karşı toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla "Terörle Mücadele Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" semineri düzenlendi. Mersin Valiliği himayesinde, Kongre ve Sergi Sarayında Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik gerçekleştirilen seminere, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli Recai Ateş ve Aliye Öztokmak konuşmacı olarak katıldı.

"Üç unsur yan yana geldiğinde..."

Terörizmi; siyasi, dini ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, resmi, yerel ve genel yönetimlere baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanılması olarak tanımlayan Recai Ateş, bu tür eylemleri organize bir şekilde uygulayan gruplara terör örgütü, grup içerisindeki kişilere de terörist denildiğini söyledi. Terörist yapıların belirli bir strateji ile hareket ettiklerini vurgulayan Ateş, bu grupların eylemlerini meşrulaştırmak için zemin hazırladıklarını, yeni düzen ve menfaat vaat ettiklerini, propagandayla güçlendiklerini, mali ve insan gücü desteğine ihtiyaç duyduklarını anlattı. Terörizmin ideoloji, örgütlü yapı ve şiddet üçgeninde ortaya çıktığını dile getiren Ateş, “Bu olmazsa olmaz üç unsur yan yana geldiği zaman her şeye terör denebilir” dedi.

“Gençlerin duygusal durumlarından faydalanılıyor”

Terör örgütlerinin, duydukları insan gücü ihtiyacını gençlerin duygusal durumlarından faydalanarak elde ettiklerini belirten Ateş, “Terörist gruplar; gençlerin mutsuzluk, huzursuzluk, endişe, korku, ailede saygı görmeme, arkadaşlar arasında dinlenmeme gibi durumlarından faydalanır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin yapmış olduğu bir çalışmaya göre, 15-25 yaş arasındaki gençlerimizin yüzde 30'u depresyona giriyor, yüzde 5’i de intihara meyilli. Marmara Üniversitesine göre de 15-16 yaşındakilerin yüzde 44,4'ü intihara meyilli” ifadelerini kullandı.

Korkutan veri! Son 5 yılda yüzde 79...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son 5 yıl içerisindeki verilerini aktaran Ateş, “Veriler, yüzde 79 oranında 14-25 yaş arasındaki genç ve çocuklarımızın terör örgütünün herhangi bir safhasında yer aldığını gösteriyor. İlla kırsal diye tabir ettiğimiz dağ kadrosuna gitmesine gerek yok. Sokak eylemlerine katılıyordur, sosyal medyada propaganda yapıyordur ya da herhangi bir şekilde bir yerden bir yere lojistik destek sağlıyordur” diye konuştu.

Verilere göre, 35 yaşının üstündekilerde oranın yüzde 1 olduğunu vurgulayan Ateş, “Bu istatistiğin açıklaması şudur; soruyoruz, sorguluyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz. Çocuklarımız maalesef bilmediğini kabullenmiyor. Kabullenmediği gibi öğrenmek için çaba da sarf etmiyor. Böyle olunca bu istatistik bir gün yüzde 79 değil, yüzde 89 da olur. Burada size büyük görevler düşüyor. Ricamdır, lütfen çocuklarımızı okumaya teşvik edelim. Çocuğunuza sevgi ve saygı göstererek onları kazanın. Bilinçli olmasını sağlayın ve kimsenin onları ikna etmesine izin vermeyin” çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:42
  1. İstanbul
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. Mersin Büyükşehir Belediyesi
  4. Terörle Mücadele Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri
  5. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli Recai Ateş
  6. Aliye Öztokmak
  7. Terör Örgütleri
  8. gençler

YORUM YAZ

  • av.erav.er1 sa önce
    ama böyle olmaz ki, ana ve babalarımız bize özgürlük verdi, devletimiz medyası ile yol gösterdi, kanunlarımız izin verdi, şimdide biz gençleri suçluyorsunuz. bizi siz doğurdunuz, şimdi böğürme zamanı

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