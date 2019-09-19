Korkutan uyarıya ilişkin Meteoroloji'den açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki yangın sonrasında yapılan uyarılarla ilgili açıklamada bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi. Tuzla’da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir için tehlikeli olacağı iddia edilmişti.

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