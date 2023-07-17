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Dünya Korkutan tahıl koridoru açıklaması: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya
Dünya

Korkutan tahıl koridoru açıklaması: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2023-07-17 20:10:00 -
Korkutan tahıl koridoru açıklaması: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, milyonların açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Rusya’nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 22 Temmuz 2022 tarihinde imzaladığı Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı. Guterres, "Rusya’nın Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde seyrüsefer için Rus güvenlik garantilerini geri çekmesi de dahil olmak üzere Karadeniz girişiminin uygulanmasına son verme kararından derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması’nın küresel gıda güvenliği için cankurtaran ve sorunlu bir dünyada umut ışığı olduğunu belirten Guterres, anlaşmanın savaşın başlangıcından bu yana gıda fiyatlarının yüzde 23'ten fazla düşmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Bu anlaşmalara katılmanın bir seçim olduğunu ifade eden Guterres, “Ancak her yerde mücadele eden insanların ve gelişmekte olan ülkelerin başka seçeneği yok. Yüz milyonlarca insan açlıkla, tüketiciler ise küresel bir yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya ve bedelini ödeyecekler” dedi.

Rus gıda ve gübre ürünlerinin dış ticaretinde bazı engellerin devam ettiğini bildiğini ifade eden Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu engellerin çözümlerini ve Rusya'nın elde ettiği faydaları özetleyen bir mektup yazdığını söyledi. Guterres ayrıca, Rusya’nın aldığı karara rağmen BM'nin hem Ukrayna hem de Rusya’nın gıda ürünlerini ve gübrelerini küresel pazarlara engelsiz erişimini kolaylaştırma çabalarını durdurmayacağını söyledi.

“Rusya olmasa da Karadeniz koridorunu kullanabilmemiz için her şey yapılmalı”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya’nın kararının ardından yaptığı açıklamada, "İki anlaşmamız vardı. Ukrayna, Türkiye, BM ve Rusya, Türkiye, BM. Bu nedenle Rusya, (tahıl anlaşmasına katılımını) durdurduğunu söyleyince BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmayı bozuyor. Bizimle değil, onlarla herhangi bir anlaşmamız olmadı" ifadelerini kullanmış, Rusya’dan gelen resmi sinyalin ardından Dışişleri Bakanlığı'na BM ve Türkiye'ye tahıl girişimini sürdürmeye hazır olup olmadıklarını yanıtlamaları için resmi sinyaller hazırlamasını emrettiğini aktarmıştı.

Rusya olmasa bile Karadeniz koridorunu kullanabilmek için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Korkmuyoruz. Gemi sahibi firmalar bize ulaştı. Ukrayna’nın gemilerin çıkışına, Türkiye’nin de geçişlerine izin vermesi halinde tahıl sevkiyatına devam etmeye hazır olduklarını söylediler" demişti.
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