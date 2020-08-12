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Dünya

Korkutan rapor! Çocuk vaka sayılarında yüzde 90'lık bir artış oldu

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneği tarafından yayınlanan yeni bir rapor, çocuklarda koronavirüs vaka sayısının keskin bir şekilde artış gösterdiğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 02:53:00 -
Korkutan rapor! Çocuk vaka sayılarında yüzde 90'lık bir artış oldu

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneği tarafından yayınlanan yeni bir rapor, korkutan bir gerçeği ortaya çıkardı. Raporda, çocuklar arasında koronavirüs vaka sayılarında yüzde 90'lık bir artış olduğu belirtildi.

Yayınlanan rapora göre 9 Temmuz-6 Ağustos tarihleri ​​arasında ABD'li çocuklar arasında 179.990, 6 Ağustos itibarıyla ise toplam 380.174 koronavirüs vakası bildirildi.

Konuya ilişkin CNN'e önemli açıklamalarda bulunan Amerikan Pediatri Akademisi Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi başkan yardımcısı Dr. Sean O'Leary, çocuklarda koronavirüs vakalarının ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Leary, "Bu virüsün çocuklarda tamamen zararsız olduğunu söylemek doğru değil. ABD'de sadece birkaç ay içinde koronavirüs sebebiyle 90 çocuk öldü. Her yıl gripten endişeleniyoruz ve her yıl çocuklarda grip kaynaklı yaklaşık 100 ölüm gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

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